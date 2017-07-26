"Барселона" сделала первое предложение по Коутиньо

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"Барселона" сделала первое предложение по КоутиньоКаталонская "Барселона" сделала первое предложение по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует Globosporte, "сине-гранатовые" заявили о готовности заплатить за 25-летнего хавбека "красных" 80 миллионов евро - 70 миллионов испанский гранд намерен выплатить сразу, а еще 10 миллионов клуб бразильца может получить в виде различных бонусов.

Отметим, что "Ливерпуль" оценивает Коутиньо в 100 миллионов евро.

Не пропустите: Клопп не против включения в сделку по Коутиньо хавбека "Барселоны". | soccernews.ru

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