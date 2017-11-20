"Барселона" сделала первое предложение по Озилу

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"Барселона" сделала первое предложение по ОзилуКаталонская "Барселона" сделала первое предложение по полузащитнику лондонского "Арсенала" Месуту Озилу.

Как информирует испанская пресса, за 29-летнего хавбека "канониров", который имеет успешный опыт выступления в Ла Лиге за мадридский "Реал", "сине-гранатовые" готовы заплатить 20 миллионов евро и отдать в придачу Андре Гомеша.

В нынешнем сезоне Озил забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за "Арсенал".

Напомним, у "Барселоны" возникли проблемы с Видалем. | soccernews.ru

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Arsene Wenger

Неплохое предложение,возможно всё таки будет он ваш!

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