"Барселона" сделала первое предложение по Озилу

Каталонская "Барселона" сделала первое предложение по полузащитнику лондонского "Арсенала" Месуту Озилу.

Как информирует испанская пресса, за 29-летнего хавбека "канониров", который имеет успешный опыт выступления в Ла Лиге за мадридский "Реал", "сине-гранатовые" готовы заплатить 20 миллионов евро и отдать в придачу Андре Гомеша.

В нынешнем сезоне Озил забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за "Арсенал".

Напомним, у "Барселоны" возникли проблемы с Видалем. | soccernews.ru