"Барселона" сделала последнее предложение Месси

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"Барселона" сделала последнее предложение Месси

Фото инстаграм Лионеля Месси

"Барселона" не теряет надежд сохранить в составе свою главную звезду Лионеля Месси, утверждает Mundo Deportivo.

По информации источника, генеральный директор "сине-гранатовых" Ферран Ревертер связался с 34-летним футболистом, чтобы сделать ему последнее предложение.

При этом представители клуба и игрока от комментариев по этому поводу отказались.

Месси является свободным агентом. Ожидается, что он на этой неделе перейдёт в ПСЖ, заключив контракт по схеме "2+1".

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