"Барселона" сделала повторное предложение по Паулиньо

"Барселона" сделала повторное предложение по полузащитнику китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо.

Как информирует Marca, первоначальную сумму в 20 миллионов евро "сине-гранатовые" увеличили еще на 5 миллионов. Однако "Гуанчжоу Эвергранд" отклонил и это предложение "Барсы" по своему 28-летнему хавбеку, который рассматривался каталонским грандом в качестве одной из альтернатив Марко Верратти из ПСЖ.

Напомним, Верратти все еще может перебраться в "Барселону". | soccernews.ru