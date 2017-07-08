"Барселона" сделала повторное предложение по Паулиньо

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"Барселона" сделала повторное предложение по Паулиньо"Барселона" сделала повторное предложение по полузащитнику китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо.

Как информирует Marca, первоначальную сумму в 20 миллионов евро "сине-гранатовые" увеличили еще на 5 миллионов. Однако "Гуанчжоу Эвергранд" отклонил и это предложение "Барсы" по своему 28-летнему хавбеку, который рассматривался каталонским грандом в качестве одной из альтернатив Марко Верратти из ПСЖ.

Напомним, Верратти все еще может перебраться в "Барселону". | soccernews.ru

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