"Барселона" сделала предложение Аллегри

"Барселона" продолжает поиски нового главного тренера и сделала предложение Массимилиано Аллегри, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен сделать итальянца преемником нынешнего главного тренера Эрнесто Вальверде.

В данный момент Аллегри является безработным. Его последним клубом был "Ювентус", с которым он пять раз стал чемпионом Италии за пять лет.

Ранее сообщалось, что "Барселоне" отказали Хави и Рональд Куман. Также каталонцы интересуются Кике Сетьеном (экс-"Сент-Этьен"), Хави Гарсией Пьементо (тренер молодежной команды "Барселоны"), Габриэлем Милито ("Эстудиантес") и Маурисио Почеттино (экс-"Тоттенхэм").

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