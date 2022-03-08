"Барселона" сделала предложение игроку "Аякса"

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"Барселона" сделала предложение игроку "Аякса"

Фото: инстаграм Нуссаира Мазрауи/Автор неизвестен

Марокканский защитник "Аякса" Нуссаир Мазрауи в летнее трансферное окно может перейти в "Барселону", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, "Барселона" уже сделала предложение игроку. Контракт футболиста с "Аяксом" истекает летом, поэтому он достанется каталонскому клубу бесплатно.

В нынешнем сезоне 24-летний Мазрауи провел за "Аякс" 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: "Барселона" и "Вулверхэмптон" могут летом совершить обмен футболистами. http://soccernews.ru
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