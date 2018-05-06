"Барселона" сделала предложение по Гризманну в размере 85 миллионов евро

Каталонская "Барселона" уже сделала предложение по форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну.

Так, по сведениям испанской прессы, за 27-летнего нападающего "матрасников" "сине-гранатовые" готовы заплатить 85 миллионов евро и включить в сделку по французу одного из двух своих игроков - защитника Алейша Видаля либо полузащитника Андре Гомеша.

Напомним, "Барселона" определила в альтернативу Гризманну звезду АПЛ. | soccernews.ru