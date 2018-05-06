"Барселона" сделала предложение по Гризманну в размере 85 миллионов евро

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманналейш видальандре гомеш

"Барселона" сделала предложение по Гризманну в размере 85 миллионов евроКаталонская "Барселона" уже сделала предложение по форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну.

Так, по сведениям испанской прессы, за 27-летнего нападающего "матрасников" "сине-гранатовые" готовы заплатить 85 миллионов евро и включить в сделку по французу одного из двух своих игроков - защитника Алейша Видаля либо полузащитника Андре Гомеша.

Напомним, "Барселона" определила в альтернативу Гризманну звезду АПЛ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
Полная таблица

топ-5 тегов