"Барселона" сделала предложение по Инсинье

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заинтересован в услугах нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье.

Каталонцы готовы заплатить за футболиста 60 миллионов евро, но неаполитанский клуб не торопится принимать предложение, поскольку не хочет расставаться со своими футболистами.

Испанские СМИ уже неоднократно сообщали, что сине-гранатовые намерены приобрести форварда в качестве замены Неймару.

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