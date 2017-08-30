"Барселона" сделала предложение по Лемару

Каталонская "Барселона" сделала предложение по вингеру "Монако" Тома Лемару, информирует ActuFoot.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" предложили монегаскам за их 21-летнего футболиста 60 миллионов евро "чистыми" плюс всевозможные бонусы за выступления игрока в составе вице-чемпиона Испании.

В новом сезоне Лемар сделал 2 голевые передачи в 5 матчах за "Монако".

Напомним, "Ливерпуль" намерен провести очередной раунд переговоров по Лемару. | soccernews.ru