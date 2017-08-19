"Барселона" сделала предложение по Сери

"Барселона" хочет купить хавбека "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб уже сделал предложение по трансферу 26-летнего ивуарийца в размере 30 миллионов евро.

Напомним, что "сине-гранатовые" рассматривают Сери в качестве альтернативы Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля".

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