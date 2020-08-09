"Барселона" сделала предложение по трансферу защитника "Манчестер Сити"

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"Барселона" сделала предложение по трансферу защитника "Манчестер Сити"

"Барселона" хочет купить испанского защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложил за него 10 миллионов евро. "Манчестер Сити" оценивает испанца в 23 миллиона евро, но каталонцы не собираются повышать предложение, так как его контракт с "горожанами" истекает летом 2021 года.

В минувшем сезоне 19-летний Гарсия провел за "Манчестер Сити" 24 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Барселона" нацелилась на защитника "Лестера". | http://soccernews.ru
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