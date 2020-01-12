"Барселона" сделала предложение Почеттино

"Барселона" продолжает поиск нового главного тренера и сделала предложение аргентинцу Маурисио Почеттино, сообщает журналист Танкреди Палмери.

По данным источника, аргентинец в данный момент является основным кандидатом на пост наставника каталонцев. Если назначение Почеттино состоится, то он заменит нынешнего тренера Эрнесто Вальверде.

Стоит отметить, что в бытность футболистом Почеттино выступал за злейшего противника "Барселоны" - "Эспаньол". Позже наставник не раз говорил, что он никогда не возглавит "Барселону".

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