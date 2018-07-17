"Барселона" сделала прогноз по будущему Неймара в ПСЖ

В каталонской "Барселоне" сделали прогноз по будущему форварда ПСЖ Неймара во Франции.

Так, на днях испанская пресса, привела выдержки из общения "сине-гранатовых" с бразильцем перед его прошлогодним переездом на "Парк де Пренс". Так, каталонский гранд пытался убедить игрока остаться на "Камп Ноу" следующими словами: " Что ты собираешься делать во Франции? Это маленький чемпионат, выступая в котором, ты никогда не выиграешь "Золотой мяч". Ты будешь играть при полупустых трибунах... Это не лучшая идея для твоей карьеры ".

Напомним, Зидан отказался приобретать Неймара в "Реал" из-за Марсело. | soccernews.ru