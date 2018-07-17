"Барселона" сделала прогноз по будущему Неймара в ПСЖ

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"Барселона" сделала прогноз по будущему Неймара в ПСЖВ каталонской "Барселоне" сделали прогноз по будущему форварда ПСЖ Неймара во Франции.

Так, на днях испанская пресса, привела выдержки из общения "сине-гранатовых" с бразильцем перед его прошлогодним переездом на "Парк де Пренс". Так, каталонский гранд пытался убедить игрока остаться на "Камп Ноу" следующими словами: "Что ты собираешься делать во Франции? Это маленький чемпионат, выступая в котором, ты никогда не выиграешь "Золотой мяч". Ты будешь играть при полупустых трибунах... Это не лучшая идея для твоей карьеры".

Напомним, Зидан отказался приобретать Неймара в "Реал" из-за Марсело. | soccernews.ru

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