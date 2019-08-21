"Барселона" сделала ПСЖ новое предложение по Неймару

"Барселона" не оставляет попыток заполучить форварда ПСЖ Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "блауграна" сделала французскому клубу новое предложение о трансфере звёздного бразильца.

В этот раз каталонский гранд проинформировал парижан о готовности арендовать футболиста на два сезона с обязательством последующего выкупа.

За двухлетнюю аренду Неймара ПСЖ может получить почти 20 миллионов евро, однако клуб больше интересует сумма выкупа. Более того, действующий победитель Лиги 1 настаивает, чтобы это была единоразовая выплата.

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