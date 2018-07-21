"Барселона" сделала третье предложение по Виллиану

Каталонская "Барселона" сделала третье предложение по вингеру лондонского "Челси" Виллиану, информирует Sky Sports.

Так, по сведениям источника, новая ставка "сине-гранатовых" по бразильцу измеряется 60 миллионами евро, что все еще меньше 70-ти миллионов евро, который за бразильца желают получить "аристократы".

В прошлом сезоне Виллиан забил 13 мячей и сделал 12 результативных передач в 55 матчах за "Челси".

Напомним, "Барселона" поставила ультиматум ПСЖ по трансферу Рабьо. | soccernews.ru