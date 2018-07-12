"Барселона" сделала улучшенное предложение по Виллиану

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"Барселона" сделала улучшенное предложение по Виллиану

"Барселона" сделала "Челси" улучшенное предложение по трансферу Виллиана, сообщает Sky Sports.

По информации источника, каталонский клуб готов заплатить за бразильского вингера 60 миллионов евро.

Изначально, "Барса" предлагала 57 миллионов евро, на что "Челси" ответил отказом.

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