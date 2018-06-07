"Барселона" сделала выбор между Пьяничем и Эриксеном

1 Теги барселонаантуан гризманнкристиан эриксенмиралем пьянич

"Барселона" сделала выбор между Пьяничем и ЭриксеномКаталонская "Барселона" сделала выбор между полузащитниками Миралемом Пьяничем ("Ювентус") и Кристианом Эриксеном ("Тоттенхэм"), которых она рассматривает в качестве альтернативы своей главной трансферной цели в лице форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, если "сине-гранатовым" не удастся заполучить 27-летнего нападающего "матрасников", они предпримут попытки подписать хавбека "старой синьоры". Выбор каталонского гранда в пользу боснийца объясняется тем, что его трансферная стоимость существенно ниже цены датчанина и готовностью чемпиона Италии к переговорам по нему.

Напомним, "Барселона" поставила ультиматум Гризманну. | soccernews.ru

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