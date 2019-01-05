"Барселона" сделала заманчивое предложение "Наполи"

"Барселона" обсудила с "Наполи" детали трансфера центрального защитника Калиду Кулибали. Об этом сообщает Le 10 Sport.



Каталонский клуб предложил неаполитанцам 120 миллионов евро за игрока. Текущее соглашение защитника рассчитано до лета 2023 года.

Игрок в текущем сезоне участвовал в 18 матчах и отметился двумя ассистами.

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