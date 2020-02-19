"Барселона" сегодня объявит о переходе нападающего "Леганеса" Брайтвайта

Сегодня, 19 февраля, "Барселона" сообщил о подписании контракта с форвардом "Леганеса" Мартином Брайтвайтом. Об этом информирует Mundo Deportivo.



По информации издания, каталонцы уже оповестили руководство Ла Лиги о покупке 28-летнего футболиста за 18 миллионов евро.



Напомним, Примеры разрешила сине-гранатовым дозаявить форварда из-за травмированных Луиса Суареса и Усмана Дембеле.



В этом сезоне Брайтвайт забил 6 мячей в 24 матчах. В "Леганесе" футболист играет с зимы 2019 года.

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