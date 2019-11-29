"Барселона" сегодня празднует свое 120-летие

Сегодня, 29 ноября, "Барселона" празднует свой 120-й день рождения.

Клуб был основан в Каталонии 1899 в году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером.

Сине-гранатовые становились чемпионами Испании 26 раз, 30 раз завоевывали Кубок страны и 13 раз Суперкубок Испании.

Кроме того, "Барселона" 5 раз становилась победителем Кубка чемпионов/Лиги чемпионов, 4-кратным обладателем Кубка обладателей кубков, 3-кратным победителем чемпионата мира среди клубов, а также победителем Межконтинентального кубка.

В этом сезоне каталонцы после 13 туров Примеры занимаю 1 место в турнирной таблице.

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