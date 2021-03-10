"Барселона" сегодня сделала Агуэро предложение о контракте

Теги серхио агуэробарселонатрансферы

"Барселона" сегодня сделала Агуэро предложение о контракте"Барселона" не оставляет попытки заключить контракт с форвардом "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, соглашение которого с "горожанами" действует до лета 2021 года.

По данным TyC Sports, каталонский клуб несколько часов назад сделал конкретное предложение нападающему. Теперь решение за Агуэро.

Аргентинец - один из ближайших друзей форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Новый президент клуба Жоан Лапорта верит, что подписание Агуэро сможет убедить Месси остаться в команде.

32-летний нападающий в текущем сезоне АПЛ провел только 6 игр и не отметился результативными действиями.

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