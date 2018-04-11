"Барселона" сэкономила 5,5 миллиона евро на вылете из Лиги Чемпионов
Каталонская "Барселона" сэкономила 5,5 миллиона евро на своем вылете из Лиги Чемпионов, информирует El Mundo Deportivo.
Так, по сведениям издания, указанную сумму "сине-гранатовые" в случае своего выигрыша самого престижного клубного европейского турнира должны были перечислить на счета "Валенсии", что предусмотрено условиями трансфера бывшего полузащитника "летучих мышей" Андре Гомеша.
Отметим, что получить бонус за трансфер своего экс-игрока "оранжевые" будут иметь еще в трех последующих сезонах, пока будет действовать контракт португальца с каталонским грандом.
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