"Барселона" – "Сельта" - 2:2 (обзор)

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"Барселона" – "Сельта" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 14-го тура испанской Примеры между "Барселоной" и "Сельтой".

Не пропустите: "Барселона" захромала: "Сельта" увозит ничью из Каталонии. | http://soccernews.ru

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4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 14 19
8 Сельта Виго 14 18
9 Бетис 13 18
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 13 16
13 Эспаньол 13 16
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