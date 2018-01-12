"Барселона" – "Сельта" - 5:0 (обзор)

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"Барселона" – "Сельта" - 5:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/8 финала Кубка Испании между "Барселоной" и "Сельтой" (5:0).

Видео: "Барселона" – "Сельта".

 

Не пропустите: "Барселона" разгромила "Сельту" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании. | http://soccernews.ru

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5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
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9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
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