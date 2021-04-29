"Барселона" сенсационно проиграла "Гранаде" и упустила шанс возглавить Ла Лигу

2 Теги барселонагранада

"Барселона" сенсационно проиграла "Гранаде" и упустила шанс возглавить Ла ЛигуФото: twitter.com/granadacdef

В перенесенной игре 33-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" проиграла "Гранаде".

Каталонцы остались на третьем месте и отстают от лидирующего "Атлетико" на два очка.

"Барселона" - "Гранада" 1:2

Голы: Месси, 23 - 1:0, Мачис, 63 - 1:1, Молина, 79 - 1:2

"Барселона": тер Штеген, Серджи Роберто, Мингеса (Дембеле, 72), Умтити, Альба, Бускетс (Тринкау, 81), Мориба (Педри, 72), де Йонг, Пике, Месси, Гризманн.

"Гранада": Эскандель, Фулькье, Перес, Диас, Кини, Этеки (Гоналон, 61), Эррера, Мачис (Марин, 76), Херман Санчес, Суарес (Вико, 86), Сольдадо (Молина, 61).

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Пике и Умтютя -- трагедия Баосы!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Игроки Гранады сделали всё возможное , чтобы Барса(а она показала себя настоящую и свой "чемпионский стиль") осталась на 3 месте.А Месси-старший ещё смеет условия выдвигать , когда гномовый дружок так играет в обороне.Хе-хе...

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