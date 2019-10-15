"Барселона" серьезно интересуются Рашфордом

"Барселона" интересуется нападающим "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рашфордом, передает El Mundo Deportivo.



По информации издания, каталонский клуб всерьез заинтересовался 21-летним футболистом. В 180 матчах он забил 48 голов.



"Барселона" нацелилась на игрока, так как видит его заменой для Луиса Суареса. Однако проблемой может стать то, что этим летом форвард подписал новый контракт с "красными дьяволами", рассчитанный до 2023 года.



Стоит отметить, что Рашфорд не раз заявлял, что является поклонником английского футбола. Так что трансфер в испанский клуб маловероятен.

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