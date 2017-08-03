"Барселона" серьезно продвинулась в переговорах по Коутиньо

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"Барселона" серьезно продвинулась в переговорах по КоутиньоКаталонская "Барселона" серьезно продвинулась в переговорах по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует The Sun, "сине-гранатовые" всерьез настроились заполучить 25-летнего хавбека "красных", руководство которых уже дало согласие на продажу своего ключевого игрока. Сам бразилец тоже готов променять Премьер-Лигу на чемпионат Испании.

Напомним, "Барселона" намерена предложить "Ливерпулю" за Коутиньо одного из трех своих хавбеков. | soccernews.ru

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