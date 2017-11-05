"Барселона" – "Севилья" - 2:1 (обзор)

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"Барселона" – "Севилья" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 11-го тура испанской Примеры между "Барселоной" и "Севильей".

Не пропустите: Дубль Алькасера приносит "Барселоне" победу над "Севильей". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Атлетико Мадрид 11 23
4 Реал Мадрид 10 20
5 Севилья 11 19
6 Вильярреал 10 17
7 Бетис 11 17
8 Леганес 11 17
9 Реал Сосьедад 10 14
10 Хетафе 11 13
11 Эспаньол 11 13
12 Леванте 10 12
13 Жирона 10 12
14 Сельта Виго 10 11
15 Атлетик Бильбао 10 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 10 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 10 6
20 Малага 10 4
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