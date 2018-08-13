"Барселона" - "Севилья" - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча за Суперкубок Испании между "Барселоной" и "Севильей".

Видео: "Барселона" - "Севилья" - 2:1.

Не пропустите: Магия числа 33: "Барселона" обыгрывает "Севилью" в матче за Суперкубок Испании. | http://soccernews.ru