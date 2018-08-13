"Барселона" - "Севилья" - 2:1 (обзор)

Теги барселонасевилья

"Барселона" - "Севилья" - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча за Суперкубок Испании между "Барселоной" и "Севильей".

Видео: "Барселона" - "Севилья" - 2:1.

Не пропустите: Магия числа 33: "Барселона" обыгрывает "Севилью" в матче за Суперкубок Испании. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов