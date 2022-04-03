"Барселона" вырвала победу у "Севильи" в Ла Лиге
Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен
"Барселона" вырвала победу в матче с "Севильей" в рамках 30-го тура Ла Лиги.
"Барселона" - "Севилья" - 1:0
Гол: Педри, 72 - 1:0.
"Барселона" - тер Стеген, Дани Алвес, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг (Гави, 74), Педри, Обамеянг (Депай, 81), Дембеле (Нико Гонсалес, 90), Ферран Торрес.
"Севилья" - Буну, Навас (Монтьель, 78), Диего Карлос, Кунде, Рекик (Рафа Мир, 82), Ракитич, Гудель (Эн-Несири, 78), Ламела (Корона, 67), Окампос, Жордан, Марсьяль (Аугустинссон, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14