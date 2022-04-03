"Барселона" вырвала победу у "Севильи" в Ла Лиге

Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен

"Барселона" вырвала победу в матче с "Севильей" в рамках 30-го тура Ла Лиги.

"Барселона" - "Севилья" - 1:0

Гол: Педри, 72 - 1:0.

"Барселона" - тер Стеген, Дани Алвес, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг (Гави, 74), Педри, Обамеянг (Депай, 81), Дембеле (Нико Гонсалес, 90), Ферран Торрес.

"Севилья" - Буну, Навас (Монтьель, 78), Диего Карлос, Кунде, Рекик (Рафа Мир, 82), Ракитич, Гудель (Эн-Несири, 78), Ламела (Корона, 67), Окампос, Жордан, Марсьяль (Аугустинссон, 82).

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