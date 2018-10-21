"Барселона" – "Севилья" - 4:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча девятого тура испанской Примеры между "Барселоной" и "Севильей", который завершился яркой победой "сине-гранатовых" со счётом 4:2.

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