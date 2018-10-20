"Барселона" - "Севилья": анонс и прогноз матча 9 тура Ла Лиги

"Барселона" – "Севилья"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 21:45

Главный арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания)

20 октября в Барселоне состоится дерби двух столиц – каталонской и андалусийской. Противостояние "Барселоны" и "Севильи" очень хотелось бы назвать битвой двух первых команд Ла Лиги, да вот незадача: "Алавес" победил "Сельту" в пятничном матче и сел на трон чемпионата Испании. Однако, это ненадолго. Как бы не завершился матч в столице Каталонии, по его итогам одна из двух команд противостояния все равно выйдет на первое место. Но вопрос в том, какая именно.

Текущие результаты "Барселоны" явно не соответствуют уровню и амбициям команды. Подопечные Эрнесто Вальверде не выиграли ни одного из последних четырех матчей в Ла Лиге, пропустив при этом шесть голов, большая часть из которых приходится на банальные "привозы". Над устранением этого компонента главный тренер "сине-гранатовых" должен был поработать особенно усердно, ведь ошибаться в матче с "Севильей" смертельно опасно, учитывая, что последнее время большая часть ударов в створ в исполнении "нервионцев" заканчивается голом. Состав, кстати говоря, не внушает оптимизма. Дело в том, что на матче с "Севильей" будут отсутствовать Умтити и Вермален, а это значит, что в распоряжении Вальверде остаются всего два центральных защитника. Это Пике, который и организовал большую часть "привозов" в последних встречах, и Лангле, который в первом же матче в стартовом составе удосужился сыграть из рук вон плохо, да еще и получил красную карточку уже на 35 минуте.

У "Севильи" дела идут куда лучше. Команда вышла из зоны турбулентности, которая не давала покоя в начале сезона, и победила в четырех матчах Ла Лиги кряду. Да и вообще в последних шести матчах подопечные Мачина одержали 5 побед. Остановить "машину из Андалусии" смог только "Краснодар". Но даже при этом статистика "нервионцев" впечатляет – 20 голов в 6 матчах. Подобной формой не могут похвастаться даже лучшие команды Европы. Портит общую картину разве что частота вынимания мячей из собственных ворот. За последние 6 матчей вратарь "Севильи" совершил это действие 7 раз, оставив сетку "сухой" только в битве с "Реалом". За последнюю неделю "нервионцы" не растеряли свой кадровый потенциал, а потери остались все те же. В матче с "Барсой" не смогут принять участие два центральных полузащитника – Гоналон и Амаду.

Интересные факты перед противостоянием "Барселоны" и "Севильи"

В последних семи матчах "Барселоны" и "Севильи" непременно забивалось минимум 3 гола.

В последних восьми матчах против "Севильи" "Барселона" непременно забивала как минимум 2 гола.

"Барселона" выиграла 7 из 8 последних матчей против "Севильи" во всех турнирах.

В четырех последних матчах Ла Лиги "Севилья" непременно забивает как минимум 2 гола.

Последний раз нулевая ничья в матче "Барселоны" и "Севильи" была зафиксирована 22 октября 2011 года.

Ориентировочные составы

"Барселона": тер Штеген – Роберто, Пике, Лангле, Альба – Бускетс, Ракитич, Артур – Коутиньо, Месси, Суарес

"Севилья": Вацлик – Каррисо, Кьер, Гомес – Навас, Банега, Васкес, Арана – Сарабия – Силва, Бен Йеддер.

Прогноз на матч "Барселона" – "Севилья"

Есть очень большая вероятность, что уже сегодня "Севилья" закончит свою победную серию в Ла Лиге. Однако, матч точно не будет скучным. Тот факт, что обе команды непременно пропускают в последних встречах, наталкивает на мысль, что голы мы увидим, при чем с обеих сторон. А уж кто кого перестреляет – это вопрос. Можно было бы указать в сторону "Барселоны", но ее форму в последних матчах не может перекрыть даже фактор домашнего стадиона. А потому остановимся на ничейном исходе.

Букмекеры практически не дают шансов "Севилье". Коэффициент на победу "нервионцев", который равняется 7,9, и коэффициент на ничью (6,2) не идут ни в какое сравнение с оценкой шансов "Барсы". Каталонцам дают 1,36.

Прогноз SoccerNews: обе забьют (кэф. 1,5)

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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