"Барселона" - "Севилья": где и когда смотреть битву на "Камп Ноу"

В рамках 9 тура чемпионата Испании состоится один из самых интересных матчей текущего уик-энда. "Барселона", занимающая третье место в турнирной таблице, примет вторую команду - "Севилью".

В пятницу оба коллектива в таблице обогнал "Алавес", но победитель этой встречи сможет выйти на прямое первое место.

Каталонцы не могут выиграть в Ла Лиге уже четыре тура кряду, андалусийцы же выиграли в чемпионате четыре встречи подряд.

Начало матча в 21:45 (мск).

Прямую трансляцию игры проведут отечественные телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 3".

Беларусь и Украина смогут посмотреть встречу по каналу "Setanta Eurasia".

В США и Канаде матч покажет телеканал "beIN Sports".

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