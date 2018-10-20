"Барселона" - "Севилья": прямая трансляция битвы лидеров Ла Лиги
В центральном матче девятого тура испанской Примеры "Барселона" на "Камп Ноу" примет "Севилью".
Команды будут сражаться за первое место, которое на данный момент занято андалусийцами. Однако "сине-гранатовые", являющиеся действующими чемпионами Испании, хотят вернуться на вершину.
Матч "Барселона" - "Севилья" состоится сегодня и начнётся в 21:45 по московскому времени. Трансляция этого поединка будет доступна в прямом эфире на Soccernews.
"Барселона" - "Севилья": прямая трансляция
Не пропустите: "Барселона" - "Севилья": анонс и прогноз матча 9 тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11