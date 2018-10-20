"Барселона" - "Севилья": прямая трансляция битвы лидеров Ла Лиги

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"Барселона" - "Севилья": прямая трансляция битвы лидеров Ла Лиги

В центральном матче девятого тура испанской Примеры "Барселона" на "Камп Ноу" примет "Севилью".

Команды будут сражаться за первое место, которое на данный момент занято андалусийцами. Однако "сине-гранатовые", являющиеся действующими чемпионами Испании, хотят вернуться на вершину.

Матч "Барселона" - "Севилья" состоится сегодня и начнётся в 21:45 по московскому времени. Трансляция этого поединка будет доступна в прямом эфире на Soccernews

"Барселона" - "Севилья": прямая трансляция

Не пропустите: "Барселона" - "Севилья": анонс и прогноз матча 9 тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
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19 Вильярреал Вильярреал 20 18
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