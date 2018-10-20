"Барселона" - "Севилья": прямая трансляция битвы лидеров Ла Лиги

В центральном матче девятого тура испанской Примеры "Барселона" на "Камп Ноу" примет "Севилью".

Команды будут сражаться за первое место, которое на данный момент занято андалусийцами. Однако "сине-гранатовые", являющиеся действующими чемпионами Испании, хотят вернуться на вершину.

Матч "Барселона" - "Севилья" состоится сегодня и начнётся в 21:45 по московскому времени. Трансляция этого поединка будет доступна в прямом эфире на Soccernews.

"Барселона" - "Севилья": прямая трансляция

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