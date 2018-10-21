"Барселона" - "Севилья": разбор центрального матча в Испании

Девятый тур испанской Ла Лиги украшало противостояние двух лидеров чемпионата. Месси и компания принимали лидера первенства "Севилью" под руководством Пабло Мачина. Поединок обещал получиться очень любопытным в силу сразу нескольких причин. Первая из них крылась в травме Самюэля Умтити, которая и оголила проблемы каталонской обороны. Теперь "сине-гранатовые" пропускают больше гола за игру (1,2), подтвердив данную статистику и в матче с андалусийцами.

Вторая же заключалась в великолепной атаке "Севильи" и её промежуточном лидерстве в чемпионате. Недавно пришедший в команду Андре Силва и его партнёр по атаке Виссам Бен-Йеддер на двоих забили двенадцать голов, а португалец, и вовсе, перед началом встречи по этому показателю опережал звезду "сине-гранатовых" Лионеля Месси. Однако аргентинец быстро "расставил все точки над и", сыграв решающую роль в итоговой победе "Барсы".

Стартовые составы на матч

"Барселона": тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Ракитич, Бускетс, Артур — Месси, Суарес, Коутиньо.

"Севилья": Вацлик - Гомес, Кьяер, Каррису - Арана, Васкес, Банега, Сарабия, Навас - Бен-Йеддер, Андре Силва.

Оба тренера практически не удивили стартовыми расстановками. Наставники команд решили не экспериментировать и выпустили на поле уже наигранные связки, проверенные временем. Стоит отметить, наверное, лишь появление на правом фланге обороны "сине-гранатовых" Нельсона Семеду, вместо Серджи Роберто, но здесь в целом также сверх неожиданного ничего нет. А у севильцев на скамейке вновь оказался Квинси Промес, перешедший в испанский коллектив из московского "Спартака". Голландец пока не может отличиться и впечатлить наставника андалусийцев, а Пабло Мачин, в свою очередь раз за разом оставляет Квинси без игровой практики.

Месси с голом, но без Класико

Дебют поединка для Лео выдался просто великолепным. Аргентинец сначала ассистировал Филипе Коутиньо, а затем смог отличился уже сам. И всё это - к двенадцатой минуте матча! А статистика Лео говорит сам за себя. За 25 минут, которые Месси довелось находиться на поле, такой его показатель как xA (вероятность голевой передачи) за игру уже равнялся 0,38 балла. Для сравнения, у Филипе Коутиньо, его величина составляет лишь 0,3, хотя бразилец отыграл встречу полностью. Однако беда пришла оттуда, откуда её и не ждали. Спустя уже несколько минут после забитого гола совершенно негрубый игровой эпизод завершается неудачным падением Лионеля. Диагноз неутешителен - сломанная рука и восстановление в три недели оставляют "Барсу" без её лидера на грядущее противостояние против мадридского "Реала". Класико состоится уже через неделю и впервые за последние двенадцать лет оно пройдёт без кого-либо из парочки Месси-Роналду. Причём как для "сливочных", так и для "сине-гранатовых" это потеря огромна. Месси по сути оформил победу каталонцев в игре против лидера чемпионата за 12 минут и именно в этом заключается феномен великого аргентинца: Лео способен в одиночку принести три очка своей команде.

"Севильи" не хватило ярко выраженного опорника

Гости были неплохи в созидании, однако ошибки севильской обороны сильно подпортили общее впечатление от игры подопечных Пабло Мачина. После ухода Стивена Н’Зонзи наставник "красно-белых" потерял ярко выраженного опорника и теперь на данной позиции вынужден играть Эвер Банега, который явно не подходит на роль разрушителя. Именно аргентинец позволил своему более звёздному соотечественнику отличиться и в целом Эвер был не столь полезен в защите, а, скорее наоборот, позволял каталонцам легко устремляться в атаку, в то время как должен был тормозить резких нападающих "Барселоны". Это ярко подтверждает и статистика: Банега совершил лишь 1 отбор и ни одного выноса. К примеру, на счету Бускетса, выдавшего не самый лучший матч, 2 отбора и столько же выносов. Выше изложенные статистические факты отлично доказывают, что настоящего разрушителя у андалусийцев всё-таки не нашлось.

Отличный матч от Суареса

В этой встрече Луисито был по-настоящему хорош. Причём, игра уругвайца не сводилась банально к тому, чтобы забить гол, хотя по воротам Вацлика Суарес нанёс аж 7 ударов, что достаточно внушительно. Любопытно, что уругваец имеет достаточно большой показатель xG (вероятность гола). Образно говоря, Луис наиграл почти на полтора гола (1,43). Также Суарес здорово показал себя в подыгрыше, отдав сразу несколько острых передач, что называется, на гол, но лишь Месси смог превратить пас уругвайца в голевой в самом дебюте поединка. А в концовке Суарес реализовал одиннадцатиметровый, который сам и заработал. Теперь, когда Месси находится в лазарете, именно "Эль Пистолеро" должен превратиться в одного из лидеров "Барселоны", а прошедшая игра против "Севильи" может придать уругвайцу уверенности.

Игра на встречных курсах

Гости не стали тушеваться и также лезли в атаку. Данный факт великолепно отражает и статистика. Владение мячом, что является своеобразной фишкой "сине-гранатовых", в этот раз вновь оказалось за хозяевами, но разрыв очень невелик (53 против 47 процентов игрового времени). Севильцы ни раз угрожали воротам тер Штегена, но немец творил какие-то чудеса и спас "Барсу" от возможной потери очков. Командный xG андалусийцев равняется 2,11 баллам, в то время как у "сине-гранатовых" он близок к 3. Ну а каталонцы не могли отсиживаться в обороне и созидали усилиями вышедшего Дембеле, Суареса и Коутиньо. Кстати, француз вновь не впечатлил. Несмотря на то, что он пытался созидать, многие его попытки заканчивались потерей, коих у нападающего набралось целых 4. А один из пропущенных голов случился как раз после обреза Усмана. Каталонцы могли забивать и больше четырёх, но подвела реализация, а андалусийцы даже несколько влюбили своей игрой, особенно в концовке, где сразу несколько сейвов выше упомянутого Штегена позволили "сине-гранатовым" пропустить лишь дважды.

Итоги

Каталонцы побеждают андалусийцев и становятся лидерами чемпионата. Но потеря Месси заставит "Барсу" искать другие пути к воротам своих оппонентов. Таковыми в скором времени для "сине-гранатовых" станут миланский "Интер" в Лиге Чемпионов, а в Ла Лиге "Барсу" ожидают сложнейшие матчи против двух мадридских коллективов "Реала" и "Атлетико". Севильцы же порадовали в атаке, но вновь возникали проблемы в обороне, которые стоит решить как можно быстрее. Пабло Мачин построил боеспособную команду, которая любит играть в футбол, причём делает это в очень красивом стиле.

Основные факторы победы "Барселоны":

- Фактор Лионеля Месси

- Креативная игра в атаке

- Каталонцы забрали центр поля усилиями Артура и Бускетса

- Великолепная игра тер Штегена

- Атакующий потенциал Семеду и Альбы

Илья Панаев | http://soccernews.ru

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