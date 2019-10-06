"Барселона" - "Севилья" - видеотрансляция матча 8-го тура Примеры

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"Барселона" - "Севилья" - видеотрансляция матча 8-го тура Примеры

Сегодня, 6 октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Севилья".

"Барселона" с 13 очками занимает 4 место в турнирной таблице Примеры, "Севилья" с таким же количеством баллов расположилась на 6 месте. От первого места "сине-гранатовых" отделяет расстояние в пять баллов.

Матч "Барселона" - "Севилья" пройдет сегодня, 6 октября, на "Камп Ноу". Начало игры - в 22:00 (мск).

Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.

А еще: "Барселона" назвала заявку на матч с "Севильей"| http://soccernews.ru
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