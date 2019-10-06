"Барселона" - "Севилья" - видеотрансляция матча 8-го тура Примеры
Сегодня, 6 октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Севилья".
"Барселона" с 13 очками занимает 4 место в турнирной таблице Примеры, "Севилья" с таким же количеством баллов расположилась на 6 месте. От первого места "сине-гранатовых" отделяет расстояние в пять баллов.
Матч "Барселона" - "Севилья" пройдет сегодня, 6 октября, на "Камп Ноу". Начало игры - в 22:00 (мск).
Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.
А еще: "Барселона" назвала заявку на матч с "Севильей"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Гранада
|8
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|7
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Эйбар
|8
|9
|13
|Реал Вальядолид
|7
|9
|14
|Бетис
|8
|9
|15
|Алавес
|8
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Мальорка
|8
|7
|18
|Сельта Виго
|7
|6
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2