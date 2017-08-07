"Барселона" - "Шапекоэнсе" - 5:0 (обзор)

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"Барселона" - "Шапекоэнсе" - 5:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча за Кубок Гампера между "Барселоной" и "Шапекоэнсе".

Читайте также: "Барселона" в матче за Кубок Гампера одержала крупную победу над "Шапекоэнсе". | http://soccernews.ru

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