"Барселона", скорее всего, окажется от покупки Алабы

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"Барселона", скорее всего, окажется от покупки Алабы

"Барселона", возможно, не будет покупать защитника "Баварии" Давида Алабу. Об этом сообщается в твиттере Bayern & Germany.

По данным источника, у каталонского клуба нет средств, чтобы выплачивать зарплату футболисту в размере 8 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что "Барса" и "Реал" главные претенденты на австрийца. Но сам футболист готов продолжить карьеру в "Ливерпуле", "Ман Сити", "Ювентусе" и ПСЖ.

Отметим, что несколько дней назад Алаба отклонил очередное предложение "Баварии" о новом контракте.

Защитник выступает за "Баварию" с 2009 года. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

В этом сезоне Алаба провел 7 игр, однако результативными действиями не отличился.

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