"Барселона", скорее всего, окажется от покупки Алабы
"Барселона", возможно, не будет покупать защитника "Баварии" Давида Алабу. Об этом сообщается в твиттере Bayern & Germany.
По данным источника, у каталонского клуба нет средств, чтобы выплачивать зарплату футболисту в размере 8 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что "Барса" и "Реал" главные претенденты на австрийца. Но сам футболист готов продолжить карьеру в "Ливерпуле", "Ман Сити", "Ювентусе" и ПСЖ.
Отметим, что несколько дней назад Алаба отклонил очередное предложение "Баварии" о новом контракте.
Защитник выступает за "Баварию" с 2009 года. Его контракт с клубом истекает следующим летом.
В этом сезоне Алаба провел 7 игр, однако результативными действиями не отличился.
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|32
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
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|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
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|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
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|Герта
|32
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|Унион Берлин
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|Кельн
|32
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|Аугсбург
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|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
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|Вердер Бремен
|32
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