"Барселона", скорее всего, откажется от трансфера Неймара

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"Барселона", скорее всего, откажется от трансфера Неймара

В "Барселоне" не верят в возможность трансфера бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает L'Esportiu.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба сомневается, что осуществить столь дорогостоящий трансфер возможно в летнее трансферное окно. К тому же, "Барселона" не готова платить бразильцу зарплату в размере около 30 миллионов евро в год.

Таким образом, приоритетным вариантом для "Барселоны" будет аргентинский нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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