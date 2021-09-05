"Барселона" скоро начнет готовиться к трансферу Ольмо
Фото: инстаграм Ольмо/Автор неизвестен
В ближайшее время "Барселона" начнет процесс подготовки к переходу испанского полузащитника "РБ Лейпциг" Дани Ольмо, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, сине-гранатовые начнут переговоры с "Лейпцигом" и самим Ольмо в ближайшие недели, первая встреча по этому вопросу уже запланирована.
Отмечается, что каталонцы хотят подписать игрока уже в январе, однако немецкая команда не хочет отпускать испанца зимой.
В августе "Лейпциг" запросил у "Барсы" 75 миллионов евро, каталонцы готовы были заплатить только 58.
Ла Лига предупредила "блауграну" о том, что, заплатив за переход 75 млн евро, клуб не впишется в правила финансового фэйр-плей.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20