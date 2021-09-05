"Барселона" скоро начнет готовиться к трансферу Ольмо

Теги барселонарб лейпцигданиэль ольмо

"Барселона" скоро начнет готовиться к трансферу ОльмоФото: инстаграм Ольмо/Автор неизвестен

В ближайшее время "Барселона" начнет процесс подготовки к переходу испанского полузащитника "РБ Лейпциг" Дани Ольмо, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые начнут переговоры с "Лейпцигом" и самим Ольмо в ближайшие недели, первая встреча по этому вопросу уже запланирована.

Отмечается, что каталонцы хотят подписать игрока уже в январе, однако немецкая команда не хочет отпускать испанца зимой.

В августе "Лейпциг" запросил у "Барсы" 75 миллионов евро, каталонцы готовы были заплатить только 58.

Ла Лига предупредила "блауграну" о том, что, заплатив за переход 75 млн евро, клуб не впишется в правила финансового фэйр-плей.

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