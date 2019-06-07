"Барселона" следит двумя игроками "Манчестер Юнайтед"

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"Барселона" следит двумя игроками "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" намерена приобрести в свою команду полузащитника "Манчестер Юнайтед" Хуана Мату и нападающего Маркуса Рэшфорда. Об этом пишет ESPN.

По данным издания, каталонцы пока просто следят за контрактами футболистов.

У Маты соглашение с "МЮ" рассчитано до 30 июня 2019 года, у Рэшфорда до лета 2020-го.

Сейчас приоритетом для сине-гранатовых является трансфер Антуана Гризманна.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" предложил новый контракт Мате. Если он не согласится, то сможет перейти в "Барселону" на правах свободного агента.

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