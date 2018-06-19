"Барселона" следит на Чемпионате Мира за игрой Лосано

Каталонская "Барселона" следит на Чемпионате Мира за игрой вингера сборной Мексики Ирвинга Лосано, информирует ESPN FC.

В частности, представители "сине-гранатовых" просмотрели действия 22-летнего игрока, выступающего за ПСВ из Эйндховена, в стартовом матче "ацтеков" на турнире против национальной команды Германии.

Напомним, в игре против "манншафт" Лосано забил победный мяч своей команды и был признан ее лучшим игроком.

Напомним, "Барселона" близка к подписанию первого летнего новичка. | soccernews.ru