"Барселона" следит за четырьмя игроками "Аякса"

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"Барселона" следит за четырьмя игроками "Аякса"Каталонская "Барселона" следит сразу за четырьмя игроками амстердамского "Аякса", информирует fichajes.com.

По сведениям источника, в сферу интересов "сине-гранатовых" входят защитник Маттейс Де Лигт, полузащитники Донни ван де Бик и Френки де Йонг, а также вингер Джастин Клюйверт. С целью воочию увидеть игру интересующих каталонский гранд футболистов представители "Барсы" посетили вчерашний матч чемпионата Голландии между "Зволле" и "Аяксом".

Напомним, "Барселона" рассчитывает в ближайшее время достичь соглашения по трансферу Артура. | soccernews.ru

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