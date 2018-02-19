"Барселона" следит за четырьмя игроками "Аякса"

Каталонская "Барселона" следит сразу за четырьмя игроками амстердамского "Аякса", информирует fichajes.com.

По сведениям источника, в сферу интересов "сине-гранатовых" входят защитник Маттейс Де Лигт, полузащитники Донни ван де Бик и Френки де Йонг, а также вингер Джастин Клюйверт. С целью воочию увидеть игру интересующих каталонский гранд футболистов представители "Барсы" посетили вчерашний матч чемпионата Голландии между "Зволле" и "Аяксом".

Напомним, "Барселона" рассчитывает в ближайшее время достичь соглашения по трансферу Артура. | soccernews.ru