"Барселона" следит за четырьмя игроками сборной Германии

Каталонская "Барселона" следит сразу за четырьмя игроками игроками сборной Германии, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" уже просматривали в действии полузащитников гельзенкирхенского "Шальке" Макса Майера и Леона Горетцку, а также защитника и вингера леверкузенского "Байера" Бенджамина Хенрикса и Юлиана Брандта в очном матче их команд в Бундеслиге.

Напомним, "Барселона" достигла отметки в 1000 матчей без пропущенных голов в Ла Лиге. | soccernews.ru