"Барселона" следит за четырьмя игроками сборной Германии

Теги леон горетцкабенджамин хенриксюлиан брандтмакс майербарселона

"Барселона" следит за четырьмя игроками сборной ГерманииКаталонская "Барселона" следит сразу за четырьмя игроками игроками сборной Германии, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" уже просматривали в действии полузащитников гельзенкирхенского "Шальке" Макса Майера и Леона Горетцку, а также защитника и вингера леверкузенского "Байера" Бенджамина Хенрикса и Юлиана Брандта в очном матче их команд в Бундеслиге.

Напомним, "Барселона" достигла отметки в 1000 матчей без пропущенных голов в Ла Лиге. | soccernews.ru

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