"Барселона" следит за двумя игроками "РБ Лейпциг"

Каталонская "Барселона" следит за двумя игроками немецкого "РБ Лейпциг", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в сферу интересов "сине-гранатовых" входят защитник Дайот Упамекано и форвард Тимо Вернер. Игру 18-летнего бека и 21-летнего нападающего скауты каталонского гранда уже просматривали в играх чемпионата Германии.

Напомним, Коутиньо зимой перейдет в "Барселону". | soccernews.ru