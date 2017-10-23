"Барселона" следит за двумя игроками "РБ Лейпциг"

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"Барселона" следит за двумя игроками "РБ Лейпциг"Каталонская "Барселона" следит за двумя игроками немецкого "РБ Лейпциг", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в сферу интересов "сине-гранатовых" входят защитник Дайот Упамекано и форвард Тимо Вернер. Игру 18-летнего бека и 21-летнего нападающего скауты каталонского гранда уже просматривали в играх чемпионата Германии.

Напомним, Коутиньо зимой перейдет в "Барселону". | soccernews.ru

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