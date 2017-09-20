"Барселона" следит за двумя защитниками

Каталонская "Барселона" следит за защитниками амстердамского "Аякса" Маттейсом Де Лигтом и немецкого "РБ Лейпциг" Дайотом Упамекано.

Как информирует El Mundo Deportivo, приобретения кого-то из этих перспективных игроков обороны станет одной из главный трансферных целей для "сине-гранатовых" летом следующего года.

В нынешнем сезоне Де Лигт сыграл 9 матчей за "Аякс", а Упамекано - 6 игр за свой "РБ Лейпциг".

Напомним, шесть игроков "Барселоны" сдали тест на допинг после игры против "Эйбара". | soccernews.ru