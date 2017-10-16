"Барселона" следит за еще одним игроком "Ливерпуля"

Теги барселоналиверпульбен вудберн

"Барселона" следит за еще одним игроком "Ливерпуля"Каталонская "Барселона" следит за еще одним игроком английского "Ливерпуля", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" обратили свой взор на 17-летнего вингера "красных" Бена Вудберна, который пять лет назад уже пытался закрепиться в детской команде каталонского гранда, однако тогда он не впечатлил тренеров местной академии.

В нынешнем сезоне Вудберн отметился 2 результативными передачами в 5 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Барселона" намерена поднять сумму отступных за своего ведущего защитника. | soccernews.ru

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