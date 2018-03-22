"Барселона" следит за хавбеком ПСЖ

Каталонская "Барселона" следит за полузащитником ПСЖ Адрианом Рабьо, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" держат в поле зрения ситуацию с 22-летним хавбеком, который до сих пор не продлил контракт со своим клубом. Каталонский гранд рассчитывает воспользоваться возможной оплошностью парижан, если те так и не согласуют с футболистом условия нового договора, и подписать их игрока летом 2019-го года, когда у него истечет срок действия соглашения с ПСЖ.

Напомним, Иско не исключает своего перехода в "Барселону". | soccernews.ru