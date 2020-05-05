"Барселона" следит за игрой Алексея Миранчука

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук привлёк внимание "Барселоны".

Как сообщает бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук, просматривать хавбека "железнодорожников" в Россию лично приезжал спортдир "блауграны" Эрик Абидаль.

"Знаю точно, что Эрик Абидаль прилетал два раза в Москву просматривать Алексея для "Барселоны". Если он есть в шорт-листе у "Барсы", то почему он не может быть востребован другими клубами? Не вижу никаких проблем, чтобы ему уехать в другой чемпионат. Всё будет зависеть от финансов - как от личных условий, так и от клубных", - сказал Орещук.

Рыночная стоимость Алексея Миранчука оценивается в 14,5 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Локо" 24 матча, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

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