"Барселона" следит за Обамеянгом

Каталонская "Барселона" следит за форвардом дортмундской "Боруссии" Пьером-Эмериком Обамеянгом, информирует le10sport.

По сведениям источника, "сне-гранатовые" рассматривали вариант с приобретением 28-летнего нападающего "шершней" еще прошлым летом, однако тогда испанский гранд так и не предпринял конкретных действий в этом направлении. Сейчас же габонец входит в шорт-лист потенциальных новичков "Барсы", но главным приоритетом клуба остается Антуан Гризманн ("Атлетико").

Напомним, "Барселона" определилась с альтернативой Коутиньо. | soccernews.ru