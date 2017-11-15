"Барселона" следит за Обамеянгом

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"Барселона" следит за ОбамеянгомКаталонская "Барселона" следит за форвардом дортмундской "Боруссии" Пьером-Эмериком Обамеянгом, информирует le10sport.

По сведениям источника, "сне-гранатовые" рассматривали вариант с приобретением 28-летнего нападающего "шершней" еще прошлым летом, однако тогда испанский гранд так и не предпринял конкретных действий в этом направлении. Сейчас же габонец входит в шорт-лист потенциальных новичков "Барсы", но главным приоритетом клуба остается Антуан Гризманн ("Атлетико").

Напомним, "Барселона" определилась с альтернативой Коутиньо. | soccernews.ru

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