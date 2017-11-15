"Барселона" следит за Обамеянгом
Каталонская "Барселона" следит за форвардом дортмундской "Боруссии" Пьером-Эмериком Обамеянгом, информирует le10sport.
По сведениям источника, "сне-гранатовые" рассматривали вариант с приобретением 28-летнего нападающего "шершней" еще прошлым летом, однако тогда испанский гранд так и не предпринял конкретных действий в этом направлении. Сейчас же габонец входит в шорт-лист потенциальных новичков "Барсы", но главным приоритетом клуба остается Антуан Гризманн ("Атлетико").
Напомним, "Барселона" определилась с альтернативой Коутиньо. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|11
|26
|2
|РБ Лейпциг
|11
|22
|3
|Боруссия Дортмунд
|11
|20
|4
|Шальке
|11
|20
|5
|Хоффенхайм
|11
|19
|6
|Ганновер 96
|11
|18
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|18
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|18
|9
|Байер Леверкузен
|11
|16
|10
|Аугсбург
|11
|16
|11
|Герта
|11
|14
|12
|Штутгарт
|11
|13
|13
|Майнц 05
|11
|12
|14
|Вольфсбург
|11
|11
|15
|Гамбург
|11
|10
|16
|Фрайбург
|11
|8
|17
|Вердер Бремен
|11
|5
|18
|Кельн
|11
|2